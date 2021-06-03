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Швыдкой рассказал о процессе возвращения золота скифов в Россию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Швыдкой рассказал о процессе возвращения золота скифов в Россию

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов в Россию продолжается, рассказал в среду, 2 июня, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой подчеркнул, что «такого простого ответа на этот вопрос нет», однако золото скифов «нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны».

Спецпредставитель президента РФ выразил надежду на то, что процесс возвращения коллекции в Россию завершится положительно, сообщает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2014 года коллекцию скифского золота из двух тысяч предметов отправили из четырех крымских музеев на выставку в Амстердаме. После включения Крыма в состав России Нидерланды отказались передать экспонаты Крыму или Украине до решения суда или достижения сторонами соглашения.

В декабре 2016 года суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву. Представители Крыма подали апелляцию.

В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда. Он постановил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

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КрымНидерландымузейные экспонаты
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