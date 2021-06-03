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Эксперт объяснил, как определить риск заражения COVID-19
Фото: sxc.hu

Эксперт объяснил, как определить риск заражения COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Риск контакта с человеком, заболевшим коронавирусом, приблизительно одинаков во всех общественных местах. Однако есть показатели, позволяющие определить степень этого риска, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Специалист пояснил, что при посещении общественных мест важно оценить количество людей в закрытом помещении, время, которое предстоит там провести, и соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

При этом говорить, что риск заражения COVID-19 выше, к примеру, в поликлиниках, чем в других общественных местах, некорректно — подобные исследования не проводились, отметил Бровко.

Эксперт напомнил, что в лечебные учреждения обращаются за помощью не только в связи с коронавирусом. Столкнуться с заболевшим COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине, рассказал Бровко в интервью радио Sputnik.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ограничения, введенные в России для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть ослаблены, если 60 процентов населения страны пройдут вакцинацию от COVID-19.

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мнение экспертаМинздрав РФриск заражения
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