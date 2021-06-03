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Число разводов сократилось в России в начале 2021 года
Фото: pexels.com / cottonbro

Число разводов сократилось в России в начале 2021 года

Виктория Родимкина

Общество

В России в январе — феврале этого года сократилось число разводов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг, 3 июня.

Так, за первые два месяца этого года было зафиксировано около 86 тысяч расторжений брака, а в 2020 году за этот же период было зарегистрировано 97,7 тысячи разводов. При этом в январе — феврале этого года было зарегистрировано 99,3 тысячи браков, а за два месяца 2020 года — 107 тысяч.

В топе регионов с наибольшим числом разводов находятся Москва — 7,4 тысячи, Московская область — около 5 тысяч, Краснодарский край — 3,8 тысячи, Санкт-Петербург — 3,5 тысячи, Свердловская область — 2,8 тысячи.

Меньше всего разводов было зарегистрировано в Ненецком автономном округе — 34, на Чукотке — 35, в Ингушетии — 93, Магаданской области — 100.

Больше всего браков за указанный период зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, меньше всего — в Ненецком автономном округе — 26, на Чукотке — 38, в Еврейской автономной области —106, сообщает RT.

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