Парки Москвы пригласили горожан на йогу и стретчинг в выходные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В столице горожан приглашают поучаствовать в проекте «Спортивные выходные», в рамках которого в парках города проходят занятия с профессиональными спортсменами. В предстоящие выходные москвичей ждут йога и стретчинг.

Комплексы упражнений направлены на растяжку мышц, сухожилий и связок. Занятия не только помогают поддерживать хорошую физическую форму, но и смогут восстановить и сохранить осанку, снизить напряжение, повысить эластичность и тонус мышц.

Записаться на занятия можно на сайте sportsweekend.ru или в центрах госуслуг.

Так, в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, занятия по йоге пройдут в парке искусств «Музеон», парке имени 850-летия Москвы, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Таганский», «Митино», «Южное Бутово», «Измайловский», «Лианозовский», «Перовский», «Печатники», а также в музее-заповеднике «Коломенское», парке Олимпийской Деревни и на ВДНХ. Начало запланировано на 10:00.

В полдень в субботу в парке искусств «Музеон», парке имени 850-летия Москвы, парках «Сокольники», «Ходынское поле» и некоторых других состоятся функциональные тренировки, а в воскресенье в это же время там пройдет занятие по воркауту.

Стретчинг запланирован на субботу, москвичей будут ждать в парке искусств «Музеон», парке имени 850-летия Москвы, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Таганский», «Митино», «Южное Бутово».

В 14:00 в воскресенье в парке Олимпийской Деревни начнется занятие по воркауту, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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