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Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве в октябре
Фото: Е. Самарина / Mos.ru

Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве в октябре

Полина Долганова

Город

Отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021» пройдет с 4 по 15 октября. Прием заявок на участие откроется 23 августа и завершится 24 сентября.

В соревнованиях смогут принять участие свыше двух тысяч жителей Москвы в трех возрастных категориях: школьники от 14 лет, студенты и взрослые специалисты до 65 лет.

Соревнования будут проходить в разных компетенциях. Среди 81 направления будут представлены технологии, медицина, экономика, искусство и другие. В этом году список пополнился еще несколькими направлениями: архитектура, изготовление мороженого, выпечка осетинских пирогов, электропривод и так далее.

— Чемпионат — это хорошая возможность для людей с инвалидностью сделать первые шаги в профессии и получить работу. Список участников московского чемпионата и профессиональных компетенций, по которым они соревнуются, ежегодно увеличивается, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Отмечается, что в прошлом году среди экспертов мероприятия были представители крупных работодателей. Так, самым ярким участникам чемпионата предложили работу или стажировку.

Отборочный тур чемпионата в очередной раз пройдет на базе московских колледжей. Кроме того, будет задействована площадка Международного центра подготовки и развития массажистов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч человек получили новую профессию в Москве благодаря школе нянь.

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