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Более шести тысяч человек получили новую профессию в Москве благодаря школе нянь
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более шести тысяч человек получили новую профессию в Москве благодаря школе нянь

Полина Долганова

Город

Свыше шести тысяч человек обучились новой профессии благодаря школе нянь, которая была создана порталом «Бабушка на час» в центре занятости «Моя карьера».

Москвичи смогли пройти бесплатный курс по специальности, спрос на которую в Москве сильно возрос за последнее время.

Шестой поток обучения стартует уже 7 июня. Отмечается, что свободных мест на курсе осталось совсем немного.

— Школа нянь дает возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого, — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

В школе можно встретить нянь любого возраста. В 2021 году обучение прошли уже пять потоков, то есть более 1400 человек. Самой молодой слушательнице было 22 года, а самой старшей — 74. Примечательно, что треть мест на курсе занимают мужчины от 28 до 70 лет.

После прохождения школы начинающие няни могут найти работу в течение пары недель. Некоторые ученики устраиваются работать няней еще на этапе обязательных стажировок.

Средняя зарплата няни составляет 75 тысяч рублей. Самая высокая может достигать 120 тысяч рублей. Если занятость почасовая, то можно рассчитывать на среднюю ставку 400 рублей в час, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичным жителям рассказали, что дает стажировка в правительстве Москвы.

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