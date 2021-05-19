Столичным жителям рассказали, что дает стажировка в правительстве Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программа стажировки в правительстве Москвы стартовала в 2011 году. Выпускники и организаторы программы рассказали о ее плюсах и поделились личным опытом.

Так, по словам выпускницы стажировки, заместителя руководителя управления государственной службы и кадров правительства Москвы и руководителя молодежных карьерных проектов Полины Логиновой, городу постоянно нужны свежие идеи.

— Мы привлекаем молодежь, чтобы она вносила эти идеи, училась, перенимала опыт, подключалась к общим задачам и делала наш город еще лучше, — рассказала девушка.

Отмечается, что стажировка предполагает шесть месяцев оплачиваемой работы в структурах московского правительства. За полгода стажеры могут попробовать свои силы в трех разных местах.

Программа рассчитана не только на выпускников, но и на тех, кто все еще является студентом вуза. Для них придумали 20-часовую рабочую неделю с зарплатой в размере 23 тысяч рублей. Те, кто проводит на работе 40 часов в неделю, получают 43 тысячи рублей.

В программе прошлого года участие принимали рекордные 15 тысяч участников.

Отбор стажеров начинается с анкетирования. На этом этапе смотрят на послужной список кандидата. Затем начинается этап тестирования и видеоинтервью.

Чтобы попасть на сентябрьскую стажировку в 2021 году, кандидатам нужно будет пройти летнюю «Карьерную школу», которая позволяет ознакомиться с устройством государственных структур, попробовать себя в решении предстоящих задач и узнать будущих наставников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер продлевает прием заявок на новый конкурс Impact Challenge, цель которого заключается в поиске перспективных инновационных решений в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса.

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