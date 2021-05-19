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Прием заявок на конкурс Impact Challenge продлили в столице до конца мая
Фото: pixabay.com

Прием заявок на конкурс Impact Challenge продлили в столице до конца мая

Полина Долганова

Город

Московский инновационный кластер продлевает до 31 мая прием заявок на новый конкурс Impact Challenge, цель которого заключается в поиске перспективных инновационных решений в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса.

Принять участие в конкурсе могут те компании, которые не только получают коммерческую прибыль, но и создают положительный социальный или экологический эффект. В рамках проекта стартапы смогут протестировать свои идеи, привлечь инвестиции и предоставить корпоративным партнерам доступ к инновационным технологиям.

К участию в программе приглашаются компании, которые разрабатывают продукты и сервисы в сфере экологии, маркетинговой аналитики, геймификации в дополненной реальности, платежных решений, онлайн-образования, медицинских устройств для мониторинга состояния пациента и в других направлениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице проведут бесплатные образовательные мероприятия для самозанятых. В рамках обучающей программы участники разберут наиболее популярные и востребованные профессии для самозанятых. Мероприятия в офлайн- и онлайн-формате запланированы до конца года.

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