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Большинство россиян согласилось на повышение налогов для помощи бедным
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Большинство россиян согласилось на повышение налогов для помощи бедным

Виктория Родимкина

Общество

Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян согласились на повышение налогов, если бедные люди за счет этого смогут иметь более широкий доступ к бесплатным госуслугам.

Так, 54 процента россиян согласились на этот вариант. В нем говорится, что в таком случае бедные смогут получать больше услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности.

Еще 28 процентов респондентов заявили, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый смог распоряжаться своими деньгами.

Кроме того, 45 процентов согласны платить больше налогов, если это обеспечит им доступ к высококачественным госуслугам. При этом 33 процента россиян предпочли бы платить меньше налогов, соглашаясь на госуслуги более низкого качества.

Также опрос показал, что 65 процентов респондентов не согласны платить больше налогов, чтобы влиять на их распределение, сообщает РБК.

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