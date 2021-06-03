«Начинаешь сам предлагать деньги»: автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

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Автоэксперт Максим Кадаков предупредил водителей о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты угрожают невнимательным автовладельцам лишением прав якобы за оставление места ДТП, рассказал Кадаков в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, новая схема развода применяется в заставленных дворах жилых домов, особенно новостроек, где водителям очень тяжело разминуться.

— Есть один какой-нибудь узкий проезд, где люди не могут разойтись, и одно место, где разворачиваются вообще все, потому что больше негде. Вот какие-нибудь ребятки ставят камеру в некоем прикрытом автомобиле и снимают, как человек в этом месте разворачивается, — пояснил Кадаков.

По его словам, далее мошенники вычисляют, где «живет» машина жертвы, чтобы повредить ее бампер. Затем, говорит собеседник «ВМ», аферисты берут тот самый «подставной» автомобиль, где стояла камера, и выдают записи с нее за записи с камер видеонаблюдения.

В итоге вечером человек возвращается, к нему подходят ребята и говорят: «Слушай, вот ты утром сегодня тут разворачивался и задел нашу машину». Тот удивляется: «Как задел?». Ему отвечают: «Так, мы люди честные, нам ничего не надо, но мы справедливости ради пошли, добились, нам дали записи с камер. На них видно, как ты разворачиваешься». Жертва не понимает: «Нет, подождите, давайте перепроверим!». Мошенники соглашаются, показывают на царапины (на обеих машинах — прим. «ВМ»), а по высоте они совпадают, — рассказал Кадаков.

Далее аферисты продолжают напирать на жертву, используя в том числе психологическое давление. Они убеждают растерянного водителя, что им не нужны никакие деньги — только правосудие, а тут уже и какие-то адвокаты подключаются к делу, отметил автоэксперт.

— По сути, человека разводят тем, что угрожают ему лишением прав за оставление места ДТП. И человек сам уже начинает предлагать деньги лишь бы его отпустили с миром. Вот так и отдают 20, 30, 50 тысяч рублей, — заключил Кадаков.

Он назвал эту новую схему «Развод онлайн».

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