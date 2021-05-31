Мошенники стали часто обманывать россиян при «приеме на работу»

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Мошенники придумали новую схему: предлагают россиянам высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а потом обманом выводят деньги с личных счетов жертв. Об этом сообщили в компании Bi.Zone.

— Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества «предложение работы», когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков. Соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, которое на самом деле разместили мошенники. Далее злоумышленники вступают с человеком в переписку и предлагают трудоустройство, — рассказал директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

При этом в процессе фиктивного оформления соискатель должен открыть счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошенникам для «перевода ему заработной платы». В некоторых случаях на имя жертвы злоумышленники могут взят кредит.

Окошкин отметил, что сложность данной схемы мошенничества заключается в том, что жертва будет подтверждать все действия злоумышленника, пока не увидит обмана.

Эксперт обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, это делает их особенно привлекательными для мошенников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что женщина отдала мошенникам больше 14,5 миллиона рублей.

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