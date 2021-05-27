Психолог раскрыл, кто чаще всего становится жертвой мошенников в Сети

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Чаще всего попадаются на уловки злоумышленников люди из двух категорий: «хозяева жизни» и «скупердяи». Об этом сообщил психолог Дмитрий Синарев.

Он отметил, что люди из первой категории любят показывать свой материальный достаток. Они обязательно владеют дорогой машиной, носят одежду известных брендов, украшения и часы. Такие люди посещают элитные магазины и много тратят.

«Хозяева жизни» часто становятся жертвами мошенников, прельстившись перспективой вложить деньги в сомнительные фонды или же просто пожертвовать средства на благотворительность.

«Скупердяев» тоже нередко обманывают мошенники, но механизм в данном случае другой. Им дают понять, что можно легко заработать при минимальных затратах, но возможность скоро закончится. Обычно речь идет о разнообразных распродажах, сообщает агентство «Прайм».

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Они звонят от имени следователей и предлагают человеку принять участие в некой операции государственной важности.

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