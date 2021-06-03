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Япония заявила России протест из-за задержания японского судна
Фото: flickr.com/Ubé

Япония заявила России протест из-за задержания японского судна

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило протест России в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като в четверг, 3 июня.

Он отметил, что японская сторона считает подобный инцидент неприемлемым. По его словам, российская сторона утверждает, что японские моряки вели лов в российской эксклюзивной экономической зоне.

— Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест, — сказал генсек.

Кацунобу Като добавил, что Япония требует немедленного освобождения японского судна и рыбаков. Он уточнил, что у задержанных нет проблем со здоровьем, они обеспечены едой и водой, передает РИА Новости.

В конце мая российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну в российской экономической зоне в Охотском море. Японские рыбаки без необходимого разрешения вели промысел в водах РФ. При этом экипаж судна не выполнил требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. Во время попытки остановить противоправную деятельность была выполнена предупредительная стрельба. Российские пограничники на борту японской шхуны нашли живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование.

Читайте также: Российское судно «Амур» задержали в Японии по судебному делу

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