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Российское судно «Амур» задержали в Японии по судебному делу
Фото:Telegram / РИА Новости

Российское судно «Амур» задержали в Японии по судебному делу

Виктория Родимкина

Происшествия

Российское судно Амур задержали в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин в среду, 2 июня.

По его словам, на капитана судна оказывается давление из-за дела о гибели трех рыбаков.

— Давление на капитана и третьего помощника оказывается по линии расследования дела о гибели трех человек, — сказал генконсул.

Кроме того, Сергей Марин отметил, что веских доказательств вины экипажа российского судна нет, но капитана явно вынуждают признать вину, сообщает РИА Новости.

Напомним, 26 мая в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Хокко-мару 8» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Генконсул РФ в Японии заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Читайте также: Генконсул России прокомментировал столкновение российского и японского судов

Японияроссийское судноморяки
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