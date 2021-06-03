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Москвичи выбрали знаменитых гостей проекта «Спортивные выходные»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи выбрали знаменитых гостей проекта «Спортивные выходные»

Виктория Родимкина

Город

На сайте проекта «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное дальнейшему развитию проекта «Спортивные выходные». Москвичи проголосовали за предпочтительные темы занятий, их форматы и выбрали знаменитостей, которых следует пригласить на тренировки.

В голосовании поучаствовали 216 204 человека. Более 35 процентов респондентов заявили, что гостями проекта должны стать известные спортсмены. За музыкантов проголосовали 16,03 процента, а еще 14,97 процента выбрали артистов театра и кино.

Более десяти процентов голосов набрали ведущие радио и телевидения. За блогеров проголосовали 6,69 процента жителей столицы, за предпринимателей — 5,86 процента.

Горожане также предложили добавить новые онлайн-мероприятия. Среди вариантов — интеллектуальные игры и тренинги, онлайн-тренировки, кинопоказы, лекции.

«Спортивные выходные» — бесплатные тренировки, которые проводят в городских парках в рамках проекта «Здоровая Москва». В прошлом сезоне в программе поучаствовали Алексей Ягудин, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Парки Москвы пригласили горожан на йогу и стретчинг в выходные

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