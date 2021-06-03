Москвичи выбрали знаменитых гостей проекта «Спортивные выходные»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На сайте проекта «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное дальнейшему развитию проекта «Спортивные выходные». Москвичи проголосовали за предпочтительные темы занятий, их форматы и выбрали знаменитостей, которых следует пригласить на тренировки.

В голосовании поучаствовали 216 204 человека. Более 35 процентов респондентов заявили, что гостями проекта должны стать известные спортсмены. За музыкантов проголосовали 16,03 процента, а еще 14,97 процента выбрали артистов театра и кино.

Более десяти процентов голосов набрали ведущие радио и телевидения. За блогеров проголосовали 6,69 процента жителей столицы, за предпринимателей — 5,86 процента.

Горожане также предложили добавить новые онлайн-мероприятия. Среди вариантов — интеллектуальные игры и тренинги, онлайн-тренировки, кинопоказы, лекции.

«Спортивные выходные» — бесплатные тренировки, которые проводят в городских парках в рамках проекта «Здоровая Москва». В прошлом сезоне в программе поучаствовали Алексей Ягудин, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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