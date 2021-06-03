Библиотека Ивана Грозного и замок: что посмотреть в Электроуглях

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Подмосковный город Электроугли еще не облюбован туристами, однако это не значит, что там не на что посмотреть. Ведущие подкаста «Путь-дорога» Герман Иванов и Лена Твердая расскажут желающим про неизвестный город Эль, в котором переезжали дома, строили замки, жили русалки и проходили поиски библиотеки Ивана Грозного.

Прослушать выпуски проекта можно в удобном приложении — от Apple Podcast до YouTube — либо на сайте проекта.

Ведущие еженедельно путешествуют по Московской области и делятся со слушателями полученными впечатлениями. Помимо информации о достопримечательностях, они рассказывают о тех местах, где можно отлично провести время с близкими и друзьями.

Главная задача «Путь-дороги» — продемонстрировать, что любовь к истории в совокупности с тягой к приключениям отлично помогают скрасить досуг, превращают любое путешествие в незабываемое приключение, которое надолго запомнится, отмечает РИАМО.

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