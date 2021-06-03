Хирург рассказал, какие пластические операции не стоит делать летом

Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу»

Каких-то жестких противопоказаний из разряда сезонных или климатических в пластической хирургии не существует. При этом самым благоприятным периодом для проведения каких-либо вмешательств считается весенне-осенний период, так как это время характеризуется умеренным температурным режимом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Зимой мы чаще болеем, поэтому шансов подхватить простуду из-за переохлаждения или острую вирусную инфекцию гораздо больше, что в свою очередь может не способствовать благоприятному прохождению реабилитации после проведенной пластики, отмечает специалист. При этом летом столкнуться с простудой тоже можно. Резкие перепады температуры, когда с жаркого воздуха мы попадаем в кондиционируемое помещение, тоже наносят удар по иммунитету и могут помешать качественной реабилитации, подчеркнула Байрамукова. Однако, по ее словам, по большому счету, если все эти климатические нюансы учитывать, поберечь себя после операции, то к пластике можно прибегать в любое время года — тогда, когда удобно именно вам, есть возможность взять отпуск, чтобы восстановиться.

На какие моменты следует прежде всего обратить внимание?

1. Изучите информацию о последующем реабилитационном периоде. Например, после проведенной липосакции, абдоминопластики, маммопластики в течение 1–2 месяцев вам придется носить компрессионное белье. Это может стать причиной дискомфорта, если вы прибегните к пластике летом. Поэтому многие пациенты, исходя из собственного представления об удобстве, отодвигают какие-то манипуляции на более холодный период времени.

2. Если брать оперативные вмешательства в области лица (смас, подтяжки, блефаропластика), то в летний период пациент не должен забывать о защите от солнечных лучей, так как травмированная кожа более уязвима и может пигментироваться даже у тех людей, у которых нет склонности к этому явлению. Поэтому возникает острая необходимость в солнцезащитном креме, шляпах и козырьках, предохраняющих от прямых солнечных лучей.

3. Если вы решились на пластику в зимний период, так как надеетесь избежать дискомфорта во время реабилитации, то здесь на первый план выходит профилактика вирусных инфекций. В первую очередь, конечно, нужно избегать людных мест и контактов с теми, кто уже болеет, не забывать носить средства индивидуальной защиты.

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