Пластические операции в 2021 году: обзор цен на российском рынке

кадр из фильма «Кожа, в которой я живу» (2011)

Тренд на безупречную внешность как неотъемлемую часть современной жизни успешного человека все чаще приводит женщин и мужчин к решению корректировать свои эстетические недостатки хирургическим путем. Сегодня возможности пластики практически безграничны: врачи способны усовершенствовать форму носа, вернуть молодость лицу, увеличить грудь, помочь избавиться от лишних сантиметров на талии и бедрах, смоделировать атлетическую фигуру и вернуть телу привлекательный вид после видимых последствий беременности и родов. Во сколько обойдутся такие изменения в 2021 году? Об актуальных ценах на популярные операции «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Дмитрий Сергеевич Скворцов.

Из чего складывается стоимость?

В стоимость пластической операции, как правило, входят: предоперационные консультации хирурга и анестезиолога; анестезия; собственно проведение операции; расходные материалы (шовный материал, антисептические средства и др.); имплантаты (при маммопластике, глютеопластике и т. д.); компрессионное белье; пребывание в стационаре и круглосуточный мониторинг состояния пациента после операции; назначение рекомендаций на период реабилитации; послеоперационное ведение пациента и контроль восстановительного процесса.

Ценообразование зависит также от квалификации специалиста, уровня технического оснащения (эндоскопическое, роботизированное, лазерное оборудование и т. д.), местонахождения клиники (в центре операция обойдется дороже в связи с высокой арендой). Предоперационное лабораторное и инструментальное обследование, по результатам которого определяется отсутствие противопоказаний и последующий допуск к операции, пациент обычно проходит за дополнительную плату.

Кроме стоимости самой операции, следует учитывать и другие факторы. Прайс-лист формируется не только на основании сложности пластики, но и учитывает «имя» конкретной клиники и хирурга. Если «звездный» доктор находится на пике популярности в социальных сетях и постоянно мелькает в СМИ, цена его работы может в несколько раз превосходить среднерыночную. Многих пациентов не пугают даже завышенные цены — они готовы платить за гарантии и кристально чистую репутацию врача.

Можно ли сэкономить?

Качественная эстетическая хирургия, особенно сложная пластика, требующая от врача ювелирной точности и высокого профессионализма, априори не может быть дешевой, ведь на кону здоровье и красота человека. Хирург знает цену своему образованию, опыту, текущей квалификации, авторским методикам и оборудованию, которое помогает ему добиваться высоких результатов. Снижение стоимости за счет использования менее качественных материалов, например, инструментов или нитей, может отрицательно сказаться на конечном итоге операции.

Некоторые клиники предлагают скидки на проведение комбинированной пластики, и это, пожалуй, один из немногочисленных примеров разумной экономии в контексте пластической хирургии. Операции, симультанные или последовательные, позволяют провести одновременную коррекцию сразу нескольких зон, например, сделать подтяжку лица и пластику век, что экономит не только деньги, но и время.

Слишком низкие цены должны настораживать. Большой риск — доверять свое лицо и тело специалисту, который еще вчера был хирургом общего профиля и не получил достаточной практики в сфере эстетической хирургии. Недобросовестные врачи, прикрывающие недостаток опыта щедрыми скидками, могут нанести непоправимый вред внешности и организму пациента в целом. Уместна ли экономия в данном случае? Кажется, ответ очевиден.

Цена красоты

Пластическая хирургия не может оставаться в стороне от происходящих в мире событий: из-за кризиса во многих сферах экономики и карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, цены на услуги выросли на 50–100 тыс. руб. Если проанализировать прайс-листы ряда популярных московских клиник, можно заметить, что средняя стоимость топ-10 популярных операций варьируется следующим образом:

блефаропластика (пластика век) — 70–200 тысяч рублей; ринопластика (пластика носа) — 250–400 тысяч рублей; подтяжка лица — 250–450 тысяч рублей; удаление комков Биша (подщечных жировых капсул) — 60–100 тысяч руб.; аугментация молочных желез (увеличение груди) — 250–400 тыс. руб.; редукционная маммопластика (уменьшение груди) — 200–300 тысяч рублей; мастопексия (подтяжка груди) — 250–350 тысяч рублей; абдоминопластика (пластика живота) — 250–400 тысяч рублей; липосакция — 150–350 тысяч рублей.; глютеопластика (пластика ягодиц) — 250–350 тысяч рублей.

Окончательная стоимость определяется индивидуально и только после консультации с врачом. Цена зависит не только от характера и объема хирургического вмешательства, но и от особенностей организма пациента, которые могут повлиять на ход операции и восстановление.

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