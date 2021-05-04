Что спросить у пластического хирурга перед операцией: пять главных вопросов

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Развеяв остатки сомнений и решившись на пластическую операцию, очень важно к ней правильно подготовиться. А для этого в первую очередь необходимо обстоятельно поговорить со своим хирургом. Какие вопросы нужно задать на консультации, рассказал пластический хирург Дмитрий Саратовцев:

— В качестве рекомендации хотел бы предложить перед приемом записать основные вопросы в блокнот или в качестве заметки в телефоне, чтобы не упустить важные детали. Ведь чем лучше пациент понимает, как пройдет операция, сколько будет длиться реабилитация и как должен выглядеть в идеале результат пластики, тем спокойнее и ему, и доктору. Поэтому не стоит бояться или стесняться расспрашивать специалиста.

Обычно человек приходит к доктору уже со сформированным запросом, с пониманием того, что ему не нравится, что требует коррекции. Кому-то необходима ринопластика, а кому-то — увеличение груди с помощью имплантатов. При этом решение о том, стоит делать пластику или нет, принимает хирург.

Итак, какие же вопросы стоит задать своему доктору?

1. Какая квалификация у хирурга?

Очень важно понимать, действительно ли вашим преображением будет заниматься высококвалифицированный специалист. У такого, как правило, есть портфолио работ, отзывы довольных пациентов. Кроме того, стоит уточнить, есть ли у доктора дипломы и сертификаты о дополнительном образовании — различных курсов повышения квалификации. Ведь сегодня медицина развивается быстрыми темпами, появляются новые методики и направления. Успешный хирург обычно в курсе всех трендов, он внедряет их в свою практику.

2. Какова стоимость операции?

Если вам скажут, что цена вмешательства значительно ниже, чем в других клиниках, не спешите радоваться: у высококлассного специалиста, использующего современное оборудование и медикаменты, не может быть дешевой операции. Ведь ее стоимость формируют все вышеперечисленные факторы. Поэтому не стоит доверять акциям «две по цене одной». Иначе можно получить плачевный результат, который как минимум придется переделывать у другого доктора. «Скупой платит дважды» — известный факт, а экономить на своем здоровье не стоит.

3. Какие обследования необходимо пройти?

Так как любое вмешательство является операцией, которая часто проходит под общим наркозом, здесь есть свои противопоказания. Чтобы выявить их наличие, доктор сначала изучает анамнез, включая образ жизни пациента. Затем назначает обязательные, а в некоторых случаях развернутые анализы и исследования. В числе обязательных — общий и биохимический анализ крови и коагулограмма, определение группы крови и резус-фактора, исследование на ВИЧ, гепатит и другие заболевания, а также общий анализ мочи. В сегодняшней реалии добавляется и тест на коронавирус. Кроме того, обычно назначается флюорографическое или рентгеновское обследование легких, УЗИ вен нижних конечностей, ЭКГ, а также заключение терапевта. В том случае, если человек имеет какие-либо хронические заболевания, назначается дополнительное обследование. На основе полученных результатов хирург принимает решение о том, можно ли пациенту проводить пластику.

4. Какие могут быть осложнения?

Любое оперативное вмешательство при несоблюдении предписаний доктора и его рекомендаций может вызвать осложнения. Именно поэтому важно уточнить сразу о запретах и ограничениях, чтобы не было дальнейших проблем. Но в целом, если операция прошла успешно, а пациент четко соблюдает все рекомендации, риск осложнений ничтожно мал.

5. Сколько длится реабилитация?

Здесь сложно устанавливать конкретные сроки, ведь организм человека имеет свою индивидуальность. У одних отеки и гематомы спадут через неделю, у других этот процесс займет в два раза больше времени. Узнать заранее, как восстановление будет проходить у каждого пациента, невозможно. Доктор может только выстроить предположение или прогноз. И здесь опять-таки важнейшую роль играет точное соблюдение рекомендаций.

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