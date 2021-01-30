Печальный взгляд: хирург рассказал, кому нужна подтяжка бровей

Фото: Из архива Дмитрия Саратовцева

Не будет преувеличением сказать, что практически все представительницы прекрасного пола мечтают сохранить молодой вид и красоту. А так как именно глаза обычно притягивают внимание, то создание свежего открытого взгляда — задача первоочередной важности. Но из-за того, что кожа здесь очень тонкая, возрастные изменения начинают проявляться достаточно рано. Птоз, опущение тканей верхних век и внешних уголков глаз, морщинистая «сеточка» — вот основные проблемы женщин в возрасте 35+. Как стереть с лица следы времени, расскажет пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

Хорошая новость: сегодня в эстетической хирургии существует целый ряд методик, которые призваны помочь в решении этого вопроса. Сюда относятся и блефаропластика, и кантопластика, и лифтинг зоны висков, но и это далеко не все. Еще одна манипуляция на верхней трети лица — подтяжка бровей или броулифтинг. Однако она позволяет устранять сразу несколько проблем. Давайте остановимся на ней подробнее.

Кому подходит броулифтинг?

Основная доля пациентов, претендующих на броулифтинг, — те, кто имеет выраженные отпечатки времени на тканях в зоне верхней трети лица. Мы говорим о глубоких заломах и мимических складках, высокой дряблости кожи. Подобные проблемы чаще всего возникают после 40 лет. При этом есть и другая группа пациентов: парни и девушки от 18 лет и старше, кому эта операция также показана по причине того, что из-за генетического фактора верхнее веко и зона бровей опущены изначально. Подобная патология делает выражение лица «печальным», что само по себе неэстетично. Кроме того, если ее вовремя не исправить, то могут появиться и осложнения.

Какие виды коррекции существуют?

Броулифтинг делится на несколько типов по организации доступа или тому месту, где проходит разрез. Все они по-своему результативны и прекрасно помогают справляться с вышеперечисленными проблемами.

Первый вид: лифтинг бровей. Для этого хирург делает разрезы длиной 2–4 сантиметра в височной зоне или по линии роста волос. Далее происходят подтяжка и подшивание нитями надбровной части или бровей с последующим удалением излишков кожного лоскута. Подобный вариант хорошо помогает при борьбе с нависшими веками.

При втором типе доступ осуществляется по линии роста волос от виска до виска. Отслоив мягкие ткани, доктор проводит их фиксацию в новом положении. Этот метод позволяет добиться комплексного результата: устранить глубокие складки на лбу и подтянуть брови и веки.

Третий вариант: классическая темпоропластика с разрезами по волосистой части головы и глубокой отслойкой тканей. Итогом ее является подтяжка верхней и средней трети лица.

Эндоскопические операции

Все вышеперечисленные методы могут быть выполнены как классическим способом (открытым), так и эндоскопическим. В этом случае вместо разрезов хирург делает в волосистой части головы или на висках проколы. Введя в них специальные инструменты, в числе которых и миниатюрная видеокамера, доктор может не только производить манипуляции, но и визуально контролировать процесс. После отслойки мягких тканей наступает этап фиксации их на новом месте нитями при помощи особых винтов, а также устройств-эндотинов. Главным преимуществом такого вмешательства является сокращение рисков травм мышц, а значит, мимика пациента останется «живой». Все виды коррекций дают отличный противовозрастной эффект и нередко сочетаются с круговым лифтингом лица.

Как и зачем применяются эндотины?

Сегодня хирурги-эстетисты все чаще используют в своей практике особые приспособления, появившиеся в начале 2000-х годов, — эндотины. Выполненные в виде эластичных пластин с небольшими «шипами», они работают по принципу застежки-«липучки»: с их помощью можно фиксировать мягкие ткани для борьбы с птозом и морщинами. Часть эндотина закрепляется на костной ткани, а на другую, с «шипами», насаживают те структуры, что необходимо подтянуть.

Кому противопоказан броулифтинг?

От данной коррекции придется отказаться тем пациентам, у которых имеются проблемы сердечно-сосудистого характера, эндокринные нарушения, различные виды опухолей (как доброкачественных, так и раковых), нарушения свертываемости крови. При них подобные операции — под безусловным запретом. Существуют и временные ограничения: при беременности и лактации, инфекционных проблемах и воспалениях ложиться под нож пластического хирурга нельзя. Пациент обязан на предварительной консультации рассказать своему доктору обо всех нюансах здоровья.

Каковы сроки реабилитации?

Обычно восстановление после броулифтинга происходит за пару недель. Полная реабилитация же составляет месяц, но это в том случае, если нет осложнений и пациент соблюдает определенные правила. К ним относятся: запрет на спорт и иные физические активности, посещение разного вида парных, солярия. Нельзя в это время красить волосы, делать химическую завивку или использовать иные химические вещества для волос. Швам также необходимо предоставить особый уход: первую неделю их протирают раствором хлоргексидина.

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