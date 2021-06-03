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Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай и кофе в летнюю жару
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай и кофе в летнюю жару

Елена Фролова

Общество

Чай и кофе не стоит употреблять в большом количестве в летний период. Так считает диетолог Ирина Писарева.

В летние месяцы должен быть особенный рацион питания, потому что в жару организм лучше не перегружать тяжелой и трудноусваиваемой пищей. Диетолог дала несколько советов о том, как нужно питаться в это время.

В первую очередь важно пить много воды, а также ограничить количество других напитков.

— Вода поможет восполнить водный баланс. Однако не нужно вместо нее пить сладкую газировку, чай и кофе. Употребление нежелательных напитков может стать причиной отеков и воспалительных процессов, например, если у человека есть заболевания почек — камни или почечная недостаточность, — объяснила Писарева.

Летом рекомендуется пить простую чистую воду, так как в это время года человек ведет более активный образ жизни, потеет и выводит жидкость из организма. Нужно обратить внимание и на сбалансированность питания. Оно должно быть чуть менее жирным, чем зимой. Для этого диетолог посоветовала выбирать нежирные сорта мяса, а также использовать в питании больше овощей. Также важно сократить число кондитерских изделий, отмечает ФАН.

Читайте также: «Не умеет пить»: врач разъяснил правила употребления напитков в жару

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