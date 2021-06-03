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«Всем бы такого»: актер Цыганов похвастался своим отцовским талантом
Фото: Youtube /Скажи Гордеевой

«Всем бы такого»: актер Цыганов похвастался своим отцовским талантом

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Евгений Цыганов в интервью журналистке Екатерине Гордеевой заявил, что он классный отец. У артиста восемь детей от двух женщин.

— Роскошный. Всем бы такого! Они сами неплохо учатся на гитаре. Если я куда-то еду, я беру с собой кусками гавриков. Если мне и тяжело, то не от количества детей. Можно с ума сойти и без детей вовсе, а с таким количеством детей с ума не сойдешь, нужно держать руку на пульсе, — заявил артист.

Он сообщил, что старшая дочь не любит фотографироваться, второй сын разрабатывает первый спутник, над которым разрешено работать школьникам. Он самостоятельный мальчик и не любит театр.

— Говорят, Андрей больше всего на меня похож. Очень безбашенный пацанчик. Соня очень крутой человек, она снимается в коротком метре. Сын Александр – спортсмен и футболист. Георгий – удивительное создание. Добрый, упрямый, рисует здорово, непредсказуемый очень. Вера – главная у нас, Вера рулит. Красивый человек. Федора все обожают, он самый младший. Он все качества собрал – и упрямится и красавчик, артистичный, усидчивый, — представил каждого ребенка Цыганов.

По словам актера, он не мог представить, что у него будет столько детей. Поэтому о количестве внуков не задумывается.

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