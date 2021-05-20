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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита»

Евгения Владимирова

Кино

Режиссер Михаил Локшин рассказал о планах на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В частности, главные роли в картине исполнят актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Съемки планируется начать в июле текущего года. Об этом Локшин рассказал на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства.

— Производство у нас в разгаре, через месяц вступаем в съемки. Мастер и Маргарита — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграет иностранный актер, — передает слова Локшина ТАСС.

По словам режиссера, фильм не будет чистой экранизацией романа Булгакова. Сценаристы планируют отступления от основного сюжета. Действие картины будет разворачиваться вокруг Мастера, который встречает свою музу и начинает работать над романом. Консультировать авторов проекта будут булгаковеды.

Премьера запланирована на конец 2022 — начало 2023 года.

Напомним, что роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но на экраны фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.

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Мастер и МаргаритаЕвгений ЦыгановЮлия Снигирь
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