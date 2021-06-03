Румянцев: Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев сообщил о том, что в России успешно внедряются новые подходы к лечению, что способствует развитию медицины в стране.

— Наш тезис состоит в том, что каждый ребенок должен быть излечен. Задача госорганов, законодателей, а также исполнителей — врачей — достичь этого результата с помощью полного лекарственного бесплатного обеспечения детей в нашей стране, — заявил Румянцев, выступая на форуме «Лекарственная безопасность», который проходит в рамках ПМЭФ-2021.

Он отметил, что Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению. По словам Румянцева, правительством РФ организованы мониторинг лекарственного обеспечения детей в субъектах РФ, закупка остро необходимых лекарств, не имеющих регистрации, и государственный контроль за производством лекарств, включенных в клинические рекомендации для лечения больных детей.

В Центре им. Д. Рогачева, который он возглавляет, благодаря применению инновационных технологий изменения клеточных рецепторов удалось вылечить до 70 процентов ранее неизлечимо больных детей.

— Это дети, которым не было практически никакой возможности помочь, которые получали химиотерапию, лучевую терапию, дети, которые получили трансплантацию, — все это было неэффективно. В такой абсолютно не эффективной группе пациентов удалось достичь примерно 70 процентов выживаемости. Это революция, она может быть сделана только в условиях полного лекарственного доступа детей к лечению, — добавил Румянцев.

Он также отметил важность озвученного во вторник правительством решения о расширении списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга. Теперь перечень тестируемых заболеваний может быть расширен с пяти до 36 по девяти группам, в числе которых спинально-мышечная атрофия (СМА), иммунодефициты и заболевания обмена веществ.

— Правительство объявило о том, что тест на СМА может быть введен и как неонатальный скрининг у детей, что позволит использовать генную терапию на ранних этапах, — добавил Румянцев.

Кроме того, среди успешно применяемых государственных инициатив он назвал учреждение фонда «Круг добра», благодаря которому более 900 пациентов со СМА уже получили поддержку в виде лекарственного обеспечения, закупаемого фондом.