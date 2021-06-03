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Без изнуряющей жары: синоптик рассказал о погоде в Москве 4 июня
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Без изнуряющей жары: синоптик рассказал о погоде в Москве 4 июня

Руслан Давлетшин

Город

В конце рабочей недели в Москве ожидается благоприятная и комфортная во всех отношениях погода. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— 4 июня, в пятницу, погода не преподнесет никаких сюрпризов. Осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 22–24 градусов, ночью похолодает до 10–12. В субботу в дневные часы также ожидается 22–24 градуса. А в воскресенье может быть на пару градусов повыше. Ветер северо-восточный пока сохраняется, но он уже будет в категории слабого. Осадков в субботу, как и в пятницу, не ожидается, а в воскресенье только к вечеру может собраться небольшой кратковременный дождь, — рассказала синоптик.

По ее словам, температура в выходные будет чуть выше климатической нормы — на 2,5–3 градуса — в воскресенье. Однако для отдыха это будет вполне комфортно — без изнуряющей жары и холода. В ночные часы на столбике термометра москвичи увидят выше десяти градусов.

А вот в начале следующей недели, говорит метеоролог, погода уже будет неустойчивой.

— Возможны кратковременные дожди, поскольку погода окажется под влиянием ложбины с юга. Преобладающая температура в ночные часы будет в районе 10–12 градусов, дневная — 20–22 градуса, — заключила собеседник «ВМ».

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