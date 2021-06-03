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Врач рассказала о пользе езды на велосипеде
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врач рассказала о пользе езды на велосипеде

Татьяна Плотникова

Здоровье

Езда на велосипеде полезна для детей и взрослых. Об этом рассказала проректор по учебной работе РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заведующая кафедрой гигиены, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения России Ольга Милушкина.

Медик отметила, что велосипед дает возможность одним из самых полезных и эмоционально насыщенных способов реализовать биологическую потребность в движении.

Езда на велосипеде способствует развитию координации движений, поддержанию равновесия, укреплению мышц нижних конечностей, формированию сердечно-сосудистой системы и закаливанию организма.

При этом поездка на велосипеде в хорошую погоду по ровной дороге без препятствий, с возможностью сделать остановку и перекусить, может стать отличным путешествием на целый день, рассказала Милушкина РИА Новости.

Напомним, 3 июня отмечается Всемирный день велосипедиста.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Всемирному дню велосипедиста увеличат бесплатное время поездок в велопрокате с 30 до 60 минут.

Читайте также: Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов

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