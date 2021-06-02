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Бесплатное время поездок на велопрокате увеличат ко Всемирному дню велосипедиста
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бесплатное время поездок на велопрокате увеличат ко Всемирному дню велосипедиста

Анастасия Волоснова

Город

Бесплатное время поездок на велопрокате в столице увеличат с 30 до 60 минут во Всемирный день велосипедиста, который отмечают 3 июня. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Москвичи смогут взять велосипед в аренду на час 3 июня в период с 08:00 до 23:00.

— Популярность велопроката в Москве постоянно растет. Только за май в городе совершили более 805 тысяч поездок, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, с открытия сезона велопроката в 2021 году жители столицы воспользовались услугой аренды более 1,4 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов.

Читайте также: Более 12 миллионов пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу в мае

Максим Ликсутоввелосипедпрокат
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