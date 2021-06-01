Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве число поездок на каршеринге, прокатных велосипедах и самокатах увеличивается с каждым днем. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 1 июня.

Так, по сравнению с 2019 годом, количество поездок на каршеринге выросло на 21 процент, увеличившись на 25 тысяч поездок.

По данным департамента, в минувшее воскресенье москвичи воспользовались автомобилями каршеринга 144 тысячи раз. За сутки на одну машину пришлось шесть поездок.

Чаще всего на каршеринге жители столицы добирались до аэропортов Внуково и Домодедово, а также торгового центра «Авиапарк».

— С начала сезона вы приобрели 267,7 тысячи абонентов на велосипеды проката, чтобы ездить в любимые места. С начала сезона уже совершили почти 1,3 миллиона поездок, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В топ станций велопроката вошли метро «Владыкино», ВДНХ «Москвариум» и главный вход ВДНХ.

Популярность проката самокатов также увеличивается. Так, в пятницу, 28 мая, число поездок увеличилось на 31 тысячу, или 67 процентов, по сравнению с показателем прошлой недели.

В департаменте отметили, что пассажиры стали чаще летать международными рейсами. По сравнению с прошлой неделей, их количество выросло на 25 процентов. Однако, если сравнивать с прошлым годом, пассажиропоток снизился на 77 процентов. Число пассажиров внутренних рейсов увеличилось за неделю на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 2021 года.

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