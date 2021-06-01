Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов

Анастасия Колоскова

Транспорт

В Москве число поездок на каршеринге, прокатных велосипедах и самокатах увеличивается с каждым днем. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 1 июня.

Так, по сравнению с 2019 годом, количество поездок на каршеринге выросло на 21 процент, увеличившись на 25 тысяч поездок.

По данным департамента, в минувшее воскресенье москвичи воспользовались автомобилями каршеринга 144 тысячи раз. За сутки на одну машину пришлось шесть поездок.

Чаще всего на каршеринге жители столицы добирались до аэропортов Внуково и Домодедово, а также торгового центра «Авиапарк».

— С начала сезона вы приобрели 267,7 тысячи абонентов на велосипеды проката, чтобы ездить в любимые места. С начала сезона уже совершили почти 1,3 миллиона поездок, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В топ станций велопроката вошли метро «Владыкино», ВДНХ «Москвариум» и главный вход ВДНХ.

Популярность проката самокатов также увеличивается. Так, в пятницу, 28 мая, число поездок увеличилось на 31 тысячу, или 67 процентов, по сравнению с показателем прошлой недели.

В департаменте отметили, что пассажиры стали чаще летать международными рейсами. По сравнению с прошлой неделей, их количество выросло на 25 процентов. Однако, если сравнивать с прошлым годом, пассажиропоток снизился на 77 процентов. Число пассажиров внутренних рейсов увеличилось за неделю на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 2021 года.

Читайте также: Сервис Russpass составил маршруты по Москве для транзитных туристов

пассажирыкаршерингпрокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте