Сервис Russpass составил маршруты по Москве для транзитных туристов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для туристов, которые прибыли в Москву ненадолго или хотят скрасить свою пересадку.

Маршруты дадут возможность гостям столицы за несколько часов познакомиться со знаковыми местами города. Всего доступно три программы: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево».

Основные достопримечательности по этим направлениям располагаются между остановками аэроэкспрессов по пути из аэропорта и в него. В зависимости от длительности пересадки можно посетить либо все точки, либо некоторые на выбор.

Так, например, туристы, прилетевшие в Домодедово и направляющиеся в Шереметьево, могут добраться до Москвы и пересесть на двухэтажный экскурсионный автобус. В маршрут входит знакомство с Кремлем, Красной площадью, Александровским садом, парком «Зарядье», Государственной Третьяковской галереей и другими достопримечательностями города.

Если у путешественника есть время между пересадкой из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково, он может успеть прокатиться на теплоходе по Москве-реке. Обычный маршрут начинается рядом с Павелецким вокзалом, куда прибывает аэроэкспресс из Домодедово. За несколько часов туристам предлагается посетить парк искусств «Музеон», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, погулять по Арбату, увидеть панораму города со смотровых площадок «Москва-Сити».

По пути из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево путешественники также могут познакомиться с ключевыми точками города, например, с Московским музеем современного искусства, Парком Горького или Новодевичьим монастырем.

Кроме того, все три маршрута включают в себя рекомендации по выбору ресторанов и кафе во время краткосрочного путешествия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по Курганской области.

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