Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сервис Russpass составил маршруты по Москве для транзитных туристов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сервис Russpass составил маршруты по Москве для транзитных туристов

Полина Долганова

Город
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для туристов, которые прибыли в Москву ненадолго или хотят скрасить свою пересадку.

Маршруты дадут возможность гостям столицы за несколько часов познакомиться со знаковыми местами города. Всего доступно три программы: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево».

Основные достопримечательности по этим направлениям располагаются между остановками аэроэкспрессов по пути из аэропорта и в него. В зависимости от длительности пересадки можно посетить либо все точки, либо некоторые на выбор.

Так, например, туристы, прилетевшие в Домодедово и направляющиеся в Шереметьево, могут добраться до Москвы и пересесть на двухэтажный экскурсионный автобус. В маршрут входит знакомство с Кремлем, Красной площадью, Александровским садом, парком «Зарядье», Государственной Третьяковской галереей и другими достопримечательностями города.

Если у путешественника есть время между пересадкой из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково, он может успеть прокатиться на теплоходе по Москве-реке. Обычный маршрут начинается рядом с Павелецким вокзалом, куда прибывает аэроэкспресс из Домодедово. За несколько часов туристам предлагается посетить парк искусств «Музеон», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, погулять по Арбату, увидеть панораму города со смотровых площадок «Москва-Сити».

По пути из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево путешественники также могут познакомиться с ключевыми точками города, например, с Московским музеем современного искусства, Парком Горького или Новодевичьим монастырем.

Кроме того, все три маршрута включают в себя рекомендации по выбору ресторанов и кафе во время краткосрочного путешествия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по Курганской области.

Читайте также: Наталья Сергунина: Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде

туристыМоскваЦифровой туристический сервис Russpass
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Все мнения
О проекте