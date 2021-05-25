Столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по Курганской области

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по достопримечательностям Курганской области. Во время поездки путешественники смогут познакомиться с природой и историей Кургана.

Перед прогулкой по городу пользователи могут выбрать понравившиеся достопримечательности на сервисе. Во время путешествия Russpass будет выдавать справочную информацию об исторических памятниках.

Туристы могут начать свое путешествие с площади имени Слосмана, где установлен памятник основателю Кургана. Затем предлагается посетить построенный в стиле модерн дом инженера Федора Остапца или украшенный резным декором дом купца Константина Дунаева. Кроме того, путешественники могут совершить прогулку по Аллее Славы в парке Победы города или зайти в Курганскую областную филармонию.

Среди природных достопримечательностей под Курганом туристов может заинтересовать соленое озеро Медвежье, концентрация соли в котором больше, чем в Мертвом море, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичный туристический сервис Russpass стал доступен на испанском языке.

Читайте также: Граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября