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Столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по Курганской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по Курганской области

Анастасия Волоснова

Туризм

Столичный сервис Russpass подготовил туристические маршруты по достопримечательностям Курганской области. Во время поездки путешественники смогут познакомиться с природой и историей Кургана.

Перед прогулкой по городу пользователи могут выбрать понравившиеся достопримечательности на сервисе. Во время путешествия Russpass будет выдавать справочную информацию об исторических памятниках.

Туристы могут начать свое путешествие с площади имени Слосмана, где установлен памятник основателю Кургана. Затем предлагается посетить построенный в стиле модерн дом инженера Федора Остапца или украшенный резным декором дом купца Константина Дунаева. Кроме того, путешественники могут совершить прогулку по Аллее Славы в парке Победы города или зайти в Курганскую областную филармонию.

Среди природных достопримечательностей под Курганом туристов может заинтересовать соленое озеро Медвежье, концентрация соли в котором больше, чем в Мертвом море, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичный туристический сервис Russpass стал доступен на испанском языке.

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