Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный туристический сервис Russpass стал доступен на испанском языке. Об этом рассказали в Комитете по туризму Москвы.

Запуск испанской версии состоялся в рамках международной выставки FITUR, которая проходит в Мадриде с 19 по 23 мая. На мероприятии также презентовали другие российские туристические проекты.

В настоящее время на платформе Russpass опубликовано более 500 туров и маршрутов по культурным местам Москвы и других регионов России. Ранее сервис был доступен только на русском и английском языках.

Теперь туристы смогут узнать о достопримечательностях на испанском языке. Уточняется, что после ознакомления пользователи могут составить собственную подборку маршрутов по дням в календаре.

Ранее «активные граждане» назвали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам Москвы.

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