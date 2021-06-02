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Более 12 миллионов пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу в мае
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 12 миллионов пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу в мае

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Площадь Гагарина Карта всех событий

В мае 2021 года поезда перевезли по Московскому центральному кольцу (МЦК) 12,2 миллиона пассажиров, что почти в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что самой популярной в минувшем месяце стала станция Площадь Гагарина, которой воспользовались более 960 тысяч человек. В тройку лидеров вошли также Нижегородская (более 929 тысяч пассажиров) и Ростокино (более 802 тысяч).

Всего за время работы МЦК его услугами воспользовались 590 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов.

Читайте также: Метро Москвы входит в топ-3 по уровню удовлетворенности пассажиров

пассажирыМосковское центральное кольцо (МЦК)поезд
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