Более 12 миллионов пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу в мае
В мае 2021 года поезда перевезли по Московскому центральному кольцу (МЦК) 12,2 миллиона пассажиров, что почти в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что самой популярной в минувшем месяце стала станция Площадь Гагарина, которой воспользовались более 960 тысяч человек. В тройку лидеров вошли также Нижегородская (более 929 тысяч пассажиров) и Ростокино (более 802 тысяч).
Всего за время работы МЦК его услугами воспользовались 590 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще пользоваться каршерингом и прокатом велосипедов.
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