Психолог рассказала, как организовать летний отдых с пользой для ребенка

Фото: pixabay.com

Большинство родителей с наступлением каникул у детей заботит вопрос о том, как грамотно организовать отдых ребенка, чтобы он не проводил свое время впустую. Ежедневное сидение за домашним компьютером не принесет пользы, а школьных заданий и дополнительных занятий никто не отменял. Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как сделать отдых детей максимально продуктивным.

После насыщенного учебного года школьникам необходим отдых, подчеркивает психолог. Но нельзя допускать, чтобы ребенок забывал знания, полученные им во время учебы. Эксперт посоветовала предложить детям уделять чтению ежедневно по 30–40 минут. Это очень важно, так как этот процесс положительно сказывается на развитии мышления, воображения и памяти.

— Если речь идет о младшеклассниках, то нужно в течение лета заниматься с ними чтением, письмом и счетом. Все зависит от того, какие трудности наблюдаются у ребенка, — пояснила Наталья Наумова.

Помимо этого, крайне важно, чтобы юный член семьи не потерял знание языков. Для этого необходимо повторять с ним изученный материал. В противном случае, по мнению эксперта, к сентябрю у школьника будут большие пробелы. Вполне допустимо, если ребенок отдохнет две–три недели в начале лета, а затем приступит к занятиям, отмечает ФАН.

Читайте также: Психолог дала совет, как правильно организовать летний отдых ребенка