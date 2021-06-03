Ремонт дорог и прокладку тротуаров к 57 школам проведут в Подмосковье к осени

Фото: mtdi.mosreg.ru

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» позволит отремонтировать дороги и проложить новые тротуары к 57 учреждениям образования в Московской области в 2021 году. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в 18 муниципальных образованиях появятся 30 тротуаров. Их общая протяженность составит 45 километров. Помимо этого, будут приведены в надлежащий вид 19 участков, относящиеся к региональной дорожной сети. Их общая протяженность равна почти 16 километрам.

По результатам этих работ передвигаться в области станет гораздо комфортнее и безопаснее. Изменения почувствуют и оценят 20 тысяч жителей области, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Завершить обустройство и прокладку новых дорог планируется к сентябрю. Большая часть этих работ будет проведена в Солнечногорске и Сергиевом Посаде.

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