«Не выходил на связь»: друг Андрея Погребинского рассказал о последних днях актера

Фото: instagram.com/pogrebinski_andrei

Ян Цабут, фитнес-тренер и близкий друг погибшего Андрея Погребинского, рассказал о жизни актера и его последних днях.

Актер и каскадер Андрей Погребинский скончался 2 июня на 45-м году жизни. О смерти артиста рассказала его мать.

— Причины смерти Андрея выясняются, по крайней мере, пока их не оглашают. Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь, — комментирует друг актера.

Он упомянул, что Погребинский вел здоровый образ жизни и всегда поддерживал физическую форму.

— Андрей — очень глубокий человек. Очень любил своих друзей, старался всегда приходить на помощь, не забывал уделять внимание всем нам даже с учетом плотного рабочего графика. Незадолго до смерти у него был творческий подъем, много съемок. При этом в нем не было никакой звездности... Просто большой хороший человек, — рассказал Ян Цабут изданию «СтарХит».

Актер и каскадер Андрей Погребинский известен по роли капитана Доценко в «Ментозаврах», снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Мажоре», работал каскадером в других проектах.