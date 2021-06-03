Привокзальную площадь обновят в аэропорту Пулково

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Привокзальная площадь перед терминалом «А» у аэропорта Пулково будет обновлена. Помимо этого, планируется организовать зону для пешеходов, построить ангары для стоянок самолетов и офисно-деловые центры. Устаревшая инфраструктура будет демонтирована.

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписали вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, генеральный директор АО «Аэропорт «Пулково» Ростислав Чернышев, а также другие заинтересованные в этом лица.

Уточняется, что снесены будут те объекты, которые не использовались с 2013 года. Завершить все работы по созданию современного комплекса по техобслуживанию и ремонту воздушных судов в Пулкове планируется к 2025 году, отмечают «Невские новости».

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