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Эксперты оценили идею введения штрафов за превышение средней скорости
Фото: pixabay.com

Эксперты оценили идею введения штрафов за превышение средней скорости

Елена Фролова

Общество

Российские власти не добьются нужных результатов с помощью введения административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог. Скорее всего все это скажется на росте числа штрафов и обжалований. Такого мнения придерживаемся автоюрист Дмитрий Славнов.

— На мой взгляд, комплексы видеофиксации нужно оставить на тех опасных участках дороги, где они сейчас есть. В противном случае возникнет множество погрешностей, обжалований всего этого, — пояснил эксперт.

По его словам, в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрен штраф за превышение средней скорости. Как объяснил автоюрист, комплексы видеонаблюдения необходимы для того, чтобы была обеспечена безопасность дорожного движения и снижен риск аварий, отмечает телеканал 360. Камеры установлены на наиболее опасных участках дорог. Водители узнают, когда им нужно притормозить, благодаря специально установленным дорожным знакам. Все это помогает уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому юрист уверен, что в настоящее время нет нужны в данной административной ответственности.

Информацию о введении данных штрафов прокомментировал и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— Подобную практику стали вводить отдельные регионы — установление средней скорости и наказание за ее превышение. Однако позже Верховный суд высказался, что кодекс не предусматривает подобного рода наказаний, — подчеркнул спикер.

По его словам, в обязательном порядке должны определяться место и время совершения правонарушения. Как подчеркнул эксперт, из-за этого данное предложение является некорректным, отмечает RT. Он объяснил, что дорожные знаки, ограничивающие скорость движения машин, касаются определенных участков.

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