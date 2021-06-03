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Новый штраф для автомобилистов планируют ввести в России
Фото: Pixabay

Новый штраф для автомобилистов планируют ввести в России

Полина Долганова

Общество

Административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог хотят ввести в России. Об этом рассказали в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Инициаторы штрафа отметили, что комплексы контроля средней скорости уже сертифицированы, а запрос о внесении изменений в кодекс уже направлен в МВД. Министерство будет прорабатывать вопрос совместно с Минюстом и Минтрансом.

— На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов, — цитирует сообщение ассоциации портал Autonews.

Ранее автомобилистов в Москве предупредили о новой ловушке при парковке.

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