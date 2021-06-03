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Руководитель велоклуба назвал два способа проверки велосипеда для безопасного вождения
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Руководитель велоклуба назвал два способа проверки велосипеда для безопасного вождения

Виктория Федотова

Общество

В этот четверг, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипедиста, в этот день время бесплатной аренды в столичном велопрокате увеличивается на час. Руководитель велоклуба НБР, представитель завода Форвард Михаил Невелев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал два способа проверить безопасность велосипеда перед поездкой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Может ли велосипед быть безопасным

— Безопасный велосипед – это, в первую очередь, ездок, который им управляет. Чтобы он думал о безопасности окружающих и своей тоже. У нас есть ПДД, определяющие, как должен выглядеть безопасный велосипед. Он должен иметь световые и звуковые сигналы. Шлем желателен, особенно, если это дети, — пояснил эксперт.

Первый способ проверить безопасность велосипеда – провести осмотр и обслуживание после долгого перерыва, проверить тормоза и узлы. Второй способ – правильно подобрать его под нужды водителя. Эксперт отметил, что если велосипед меньше, чем нужно, у водителя могут возникнуть проблемы с коленями.

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мнение экспертавелосипедздоровье
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