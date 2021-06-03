Песков ответил на слова Зюганова о манипуляциях на выборах

Фото: Администрация президента РФ

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии администрации президента являются оскорбительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 3 июня.

В преддверии выборов, которые пройдут осенью 2021 года, Зюганов заявил, что в аппарате президента находятся люди, которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ».

Песков отметил, что Зюганов сделал оскорбительное заявление.

— Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений, — подчеркнул Песков.

По его словам, Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлем в вопросах подготовки к выборам, передает ТАСС.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними будут проводить региональные и муниципальные выборы.

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