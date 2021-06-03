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Звезда «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Звезда «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой

Михаил Алимов

Звезды

Певица Юлианна Караулова в своем Instagram-аккаунте объявила о рождении сына. Финалистка «Фабрики Звезд» опубликовала фотографии из роддома с трогательной подписью.

— Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем, — написала звезда.

Также она поблагодарила персонал госпиталя, в котором она родила малыша.

Фанаты и друзья поздравили Караулову и ее мужа Андрея Черного с этим событием.

«Поздравляю от души!!! Юлька, это счастье» — написал актер Станислав Ярушин под постом.

«Ураааа! Ура! Ура» — блогер и ведущая Ида Галич также поздравила звездную пару.

«Поздравляем вас, будьте счастливы! Здоровья малышу»; «Дорогие наши пупсики!!!! Поздравляем вас»; «Поздравляем, родные наши!!! Здоровья главное!» — такие комментарии оставляют подписчики звезды.

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