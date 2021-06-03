Певец Чумаков объяснил, почему его жена Ковальчук не должна быть популярнее него

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Певец Алексей Чумаков объяснил, почему его жена, артистка Юлия Ковальчук, не может быть успешнее, чем он. Пара вместе 13 лет и воспитывает ребенка.

— Вот смотри, Леня Агутин и Анжелика Варум. Она все-таки потом. Хотя она была существенно более популярной, когда начинал Леня. Потому что не может мудрая женщина не может быть «за мужем», опережая его в социальном статусе. Получается дисбаланс, — считает артист.

Чумаков считает, что благодаря женщине в доме «мирная погода», и она не может «долбить мужа по социальному статусу».

— Это очень большая проблема, когда женщина во имя комфорта семьи становится за мужем, принимая правила игры. Можно назвать это жертвенностью в виде пребывания на этой планете, — отметил Чумаков в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

При этом эмансипация женщин ничего доброго не сотворила. Женщины автономны и несчастны, подытожил певец.

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