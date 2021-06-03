Певец Чумаков объяснил, почему его жена Ковальчук не должна быть популярнее него
Певец Алексей Чумаков объяснил, почему его жена, артистка Юлия Ковальчук, не может быть успешнее, чем он. Пара вместе 13 лет и воспитывает ребенка.
— Вот смотри, Леня Агутин и Анжелика Варум. Она все-таки потом. Хотя она была существенно более популярной, когда начинал Леня. Потому что не может мудрая женщина не может быть «за мужем», опережая его в социальном статусе. Получается дисбаланс, — считает артист.
Чумаков считает, что благодаря женщине в доме «мирная погода», и она не может «долбить мужа по социальному статусу».
— Это очень большая проблема, когда женщина во имя комфорта семьи становится за мужем, принимая правила игры. Можно назвать это жертвенностью в виде пребывания на этой планете, — отметил Чумаков в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
При этом эмансипация женщин ничего доброго не сотворила. Женщины автономны и несчастны, подытожил певец.
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