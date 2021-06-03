Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке
Фото: Pexels

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке

Михаил Алимов

Товары

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору черешни.

В частности, при выборе ягод можно спросить у продавца, где выращена черешня. Продавец по требованию обязан предоставить все документы. Ягоду лучше покупать в местах, где регулярно проводится контроль качества продукции — лаборатории есть практически на всех крупных рынках. Приобретать черешню на стихийных рынках или «с рук» не рекомендуется.

— У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться, — говорится в памятке организации.

Желательно, чтобы плодоножка была на месте, иначе ягода может начать портиться. Самая вкусная черешня бывает в разгар летнего сезона.

В Роскомнадзоре предупредили, что не стоит есть слишком много черешни, поскольку это может спровоцировать диарею. Также ягоду нельзя есть людям, больным диабетом, добавили в Роспотребнадзоре.

Читайте также: Диетолог Арзамасцев назвал норму потребления черешни, вишни и клубники

леторекомендации Роспотребнадзорачерешня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте