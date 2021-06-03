В Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору черешни.

В частности, при выборе ягод можно спросить у продавца, где выращена черешня. Продавец по требованию обязан предоставить все документы. Ягоду лучше покупать в местах, где регулярно проводится контроль качества продукции — лаборатории есть практически на всех крупных рынках. Приобретать черешню на стихийных рынках или «с рук» не рекомендуется.

— У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться, — говорится в памятке организации.

Желательно, чтобы плодоножка была на месте, иначе ягода может начать портиться. Самая вкусная черешня бывает в разгар летнего сезона.

В Роскомнадзоре предупредили, что не стоит есть слишком много черешни, поскольку это может спровоцировать диарею. Также ягоду нельзя есть людям, больным диабетом, добавили в Роспотребнадзоре.

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