Диетолог Арзамасцев назвал норму потребления черешни, вишни и клубники

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какая существует норма для потребления клубники, вишни и черешни. Эксперт также пояснил, какая из ягод, созревающих в июне, приносит наибольшую пользу.

— С точки зрения пользы я бы выделил вишню и черешню. В них содержится весь спектр: витамины A, B, C, а также большое количество различных компонентов. При этом по усвоению витаминов все-таки лидирует черешня, — пояснил Евгений Арзамасцев.

Однако черешня содержит меньше клетчатки, чем вишня. Первая ягода является более южной культурой, поэтому в ней представлено больше витаминов в более доступной форме, считает эксперт. Он также отметил ее мочегонные свойства, которые происходят из-за большого количества калия.

Но эту ягоду нельзя есть неограниченно, предупредил диетолог. Особенно осторожными с ней должны быть те, кто имеет лишний вес, так как в ней содержится много фруктозы. Также не желательно ее кушать во второй половине дня людям, страдающим нарушениями углеводного обмена. Как пояснил врач, вишня в этом смысле является более диетическим продуктом, отмечает «Москва 24». Но и ее нельзя есть без контроля.

В клубнике содержится меньший спектр витаминов, и это не лишае ее полезности.

— Рассматривать клубнику, как хороший витаминный источник не надо. При этом у нее есть большой плюс: в ней содержится не так много сахарозы. Поэтому клубнику можно отнести к ягоде, которая считается достаточно диетической, — объяснил Евгений Арзамасцев.

Он также уточнил, что нет конкретной нормы для потребления сезонных ягод, потому что все это зависит от здоровья человека, наличия аллергии и индивидуальной переносимости.

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