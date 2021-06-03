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Диетолог предупредила об опасности ранних фруктов и ягод
Фото: Вечерняя Москва

Диетолог предупредила об опасности ранних фруктов и ягод

Татьяна Плотникова

Здоровье

Употребление в пищу ранних фруктов и ягод может оказаться опасным для здоровья, рассказала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Если речь идет о несезонных фруктах и ягодах, в природных условиях созревающих позднее, их появление на прилавках может быть связано с применением вредных удобрений. Такие плоды содержат токсичные вещества.

Данные вещества способны вызвать аллергическую реакцию, причем организм ответит на аллерген усиленно.

Кроме того, стимуляторы созревания или вещества, продлевающие срок годности и хранения, сокращают количество питательных веществ, витаминов и минералов в составе фруктов и ягод.

Недозревшие ягоды и фрукты содержат большое количество кислот, способных спровоцировать обострение имеющихся заболеваний или вызвать нарушения работы пищеварительной системы, рассказала врач «Пятому каналу».

Ранее врач рассказала, кому опасно есть клубнику.

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