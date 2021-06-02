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Врач рассказала, кому опасно есть клубнику
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, кому опасно есть клубнику

Юлия Евграфова

Общество

Некоторым россиянам стоит с особой осторожностью употреблять клубнику в летний период. А тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, и вовсе стоит отказаться от этого лакомства. О том, кому еще нужно быть осторожным с этой ягодой «ВМ» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Помимо аллергиков, конечно, клубнику опасно есть маленьким детям, так как это аллерген. В 1,5 года можно попробовать дать одну ягодку и посмотреть на реакцию организма, не появятся ли высыпания. С осторожностью людям с контролируемым диабетом. Им также можно попробовать только несколько ягод. Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, не желательно ее есть, в клубнике содержится органическая кислота и клетчатка. Особенно опасно в таком случае употреблять ее в стадии обострения этих заболеваний, — уточнила врач-диетолог.

По словам собеседницы «ВМ», тем россиянам, кто не имеет таких пищевых ограничений, не стоит съедать больше 150 граммов клубники в день. Также, по совету Елены Соломатиной, ягоду лучше растянуть на весь день, а не употреблять разом.

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