Стадо слонов в Китае покинуло заповедник, разрушая все на своем пути

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Слоновье нашествие произошло на юго-западе Китая. Стадо, состоящее из 15 диких слонов, вышло за пределы природного заповедника и отправилось в сторону населенных пунктов.

Животные оставили после себя 500 километров разрушений. За прошедшие семь дней эти гиганты опустошили технический резервуар с водой, съели четвертую часть урожая кукурузы, а также сломали бесчисленное количество построек.

Местные власти подсчитывают убытки. По последним данным, потери составляют около миллиона долларов, отмечает «МИР 24». При этом жители Китая стараются сдержанно относиться к животным-разрушителям. Специалисты стараются изменить маршрут передвижения слонов, используя в качестве приманки тонны еды и дорожные ограждения.

Источник: mir24.tv

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