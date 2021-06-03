Австралийские ученые выяснили, как фрукты могут снизить риск возникновения диабета

Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Австралийские ученые провели исследование, в котором утверждается, что фрукты помогают снизить риск развития диабета второго типа. По их словам, у людей, регулярно употребляющих в пищу не менее двух порций фруктов в день, на 36 процентов ниже риск заболеть, чем у тех, кто ел менее половины порции.

Также организму людей, которые регулярно едят фрукты, приходится вырабатывать меньше инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови.

— Это важно, потому что гиперинсулинемия — высокий уровень циркулирующего инсулина — может повредить кровеносные сосуды и приводит не только к диабету, но и к гипертонии, ожирению и сердечным заболеваниям, — пояснила руководитель исследования, доктор Никола Бондонно (Nicola Bondonno) из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн.

При этом до сих пор неизвестно, отмечают авторы, как именно употребление в пищу фруктов влияет на чувствительность к инсулину. Они пришли к выводу, что это влияние многостороннее.

Специалисты анализировали результаты 7675 участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab), проводимого Институтом сердца и диабета Бейкера.

Результаты показали, что здоровая диета и образ жизни, включающий потребление цельных фруктов, являются отличной стратегией для снижения риска развития диабета второго типа, говорится в журнале международного Эндокринологического общества The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Читайте также: Ученые рассказали, как вакуумная упаковка влияет на качество мяса