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Более 160 тысяч человек получают региональные соцдоплаты к пенсии в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 160 тысяч человек получают региональные соцдоплаты к пенсии в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Ежемесячные региональные социальные доплаты к пенсиям получают более 160 тысяч жителей Подмосковья. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства социального развития.

— Более 160 тысяч человек являются получателями региональной социальной доплаты к пенсии. К ним относятся те пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума, — подчеркнула зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

По ее словам, сумма данных выплат составляет до 10 648 рублей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточняется, что только в одном Красногорске данные доплаты начисляются почти четырем тысячам пенсионеров. В целом по области на данную меру поддержки выделено свыше шести миллиардов рублей.

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