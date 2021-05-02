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Сенатор рассказала, кто имеет право на две пенсии в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сенатор рассказала, кто имеет право на две пенсии в России

Юлия Курганова

Общество

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала категории россиян с правом на получение одновременно двух пенсий.

Она сообщила, что такая возможность имеется у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и старости.

— В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, — рассказала эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Она пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж в 12 лет. Бибикова напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой, в этом случае назначается только страховая часть.

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